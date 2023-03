Théâtre : La voisine, fallait pas l’inviter ! Saint-Gobain Saint-Gobain Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Saint-Gobain . Rendez-vous le vendredi 7 avril 2023, 20h30 à la salle multiculturelle l’Ermitage de Saint-Gobain. Thomas, jeune et bel avocat, annonce à son frère Mika, sans emploi et qui vit à ses crochets depuis… trop longtemps, que sa nouvelle petite amie vient s’installer dans leur appartement. La réaction de Mika est fidèle à lui-même… Déroutante ! Une seule solution pour s’en débarrasser : La Voisine. Avec “La Voisine”, les 4 personnages vont vous en faire voir de toutes les couleurs. Laissez-vous porter par cette comédie de boulevard où kung fu et comédies musicales ne font pas bon ménage. Auteur : Sébastien Jauffret Artistes : Sandra Jouet, Sébastien Jauffret, Arnaud Raymackers, Hélène Fouque Metteur en scène : Sébastien Jauffret Réservations sur : https://www.billetreduc.com/311237/evt.htm https://www.billetreduc.com/311237/evt.htm Mairie Saint Gobain

