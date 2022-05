Shifumi plage – Festival Marmaille Le Sabot d’Or, 22 octobre 2019 15:00, Saint-Gilles.

Mardi 22 octobre 2019, 15h00, 20h00 Sur place Normal 9 €, réduit et abonné 7 €, carte Sortir ! 4 € http://www.lillicojeunepublic.fr, culture@saint-gilles35.fr

Shifumi Plage dure le temps d’une récréation, au bord de la mer.

Shifumi Plage dure le temps d’une récréation, au bord de la mer. Bérengère, Lucile et Alexis jouent à Shifumi, mais au lieu d’opposer la pierre, la feuille et les ciseaux, ils les remplacent par leurs personnages préférés : Fumseck contre Flipper, ou Antoine Griezmann contre le Petit Prince ! Pliages en papier, vidéo, bricolage et costumes approximatifs : tous les moyens sont bons pour représenter les personnages, et tous les moyens sont bons pour gagner.

Mardi 22 octobre à 15 h et 20 h

Théâtre

à partir de 7 ans – 55 min

Avec Bérengère Lebâcle, Lucile Delzenne et Alexis Fichet / conception, écriture : A. Fichet et B. Lebâcle / lumières : Ronan Cabon / musique : Jérémie Cordonnier / production Lumière d’août / coproduction : La Paillette théâtre, avec le soutien privilégié du Théâtre du Cercle / accueils en résidence : Salle Ropartz, Rennes – Le Volume, Vern sur Seiche – Bleu Pluriel, Trégueux / Merci à Lillico et festival Marmaille – le Sabot d’Or, Saint-Gilles – école les Landes, Chantepie / le projet a bénéficié du dispositif La Pépinière du bureau Hectores

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles 35590 Saint-Gilles Ille-et-Vilaine

02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs.

Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations.

Programmation culturelle municipale : http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp

mardi 22 octobre 2019 – 15h00 à 16h00

mardi 22 octobre 2019 – 20h00 à 21h00

Marine Uguen