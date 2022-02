Que du bonheur ! Le Sabot d’Or Saint-Gilles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Que du bonheur ! Le Sabot d'Or, 4 mars 2022 20:30, Saint-Gilles Vendredi 4 mars, 20h30 Sur place de 4 à 12€

Seul en scène, Pierre Bonnaud interprète 7 personnages (famille, amis…) pour nous raconter une histoire qui pourrait être la vôtre. Fred est amoureux ! Et cela bouscule tout…

De fil en aiguille, il va incarner différents membres de son entourage, chacun ayant une réaction propre à la situation. Cela va l’amener à revisiter son histoire, à faire des choix et à s’interroger sur la question du bonheur.

Un spectacle où chacun peut se reconnaître, ou reconnaître un proche, et qui nous invite avec humour à nous interroger sur ce qu’on s’autorise, ou pas. Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles 35590 Saint-Gilles Ille-et-Vilaine

02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs.

Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations.

Programmation culturelle municipale : http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp vendredi 4 mars – 20h30 à 21h30

