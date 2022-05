Michel et Yvette – Festival Le Grand Soufflet Le Sabot d’Or Saint-Gilles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Gilles

Michel et Yvette – Festival Le Grand Soufflet Le Sabot d’Or, 12 octobre 2019 20:30, Saint-Gilles. Samedi 12 octobre 2019, 20h30 Sur place Normal 13 €, réduit 10 €, abonné 9 €, carte Sortir ! 4 € http://www.saint-gilles35.fr/accueil/agenda/18-831/michel-et-yvette—festival-le-grand-soufflet, culture@saint-gilles35.fr Dans un équilibre précaire entre maîtrise et dérapages, Michel et Yvette s’invitent avec leur décor et tous leurs accessoires pour un tour de chant qu’ils sont bien décidés à assurer jusqu’au bout. Dans un équilibre précaire entre maîtrise et dérapages, Michel et Yvette s’invitent avec leur décor et tous leurs accessoires pour un tour de chant qu’ils sont bien décidés à assurer jusqu’au bout. Avec accordéon et ukulélé, ils chantent les sentiments, les recoins pas toujours avouables de notre intimité, la vaisselle, la vie, l’amour et les gens. Un spectacle musical où l’émotion est toujours au rendez-vous. Enfin si elle n’est pas là… elle va arriver. Samedi 12 octobre à 20 h 30 au Sabot d’Or

Chanson humoristique,

1 h 10 1ère partie : école intercommunale de musique de la Flume Avec Michel : ukulélé, chant, percussions pédestres, Yvette : chant, accordéon, maracas rouges. Mise en scène : Juliette Marre

www.legrandsoufflet.fr Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles 35590 Saint-Gilles Ille-et-Vilaine

02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs.

Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations.

Programmation culturelle municipale : http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp samedi 12 octobre 2019 – 20h30 à 22h00 DR

