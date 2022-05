Le grand saut Le Sabot d’Or, 15 mai 2020 20:30, Saint-Gilles.

Adolescents, nous sommes à la veille du grand saut, au bord de quitter la famille, de rompre un attachement que l'on ne comprend pas bien.

Se séparer de l’enfance, c’est souvent prendre le gîte entre amour et haine. Adolescents, nous sommes à la veille du grand saut, au bord de quitter la famille, de rompre un attachement que l’on ne comprend pas bien. Le grand saut met en scène une conversation au bout du plongeoir, entre ceux, avec un peu d’âge, qui se souviennent des bonds en avant, des pas de côté, sur la pointe des pieds et ceux, plus jeunes, qui sont sur le départ, au bord du nid. Nous aurions entendu ces conversations dans la salle d’attente d’une gare ferroviaire…

Docufiction et théâtre d’objets à partir de 8 ans – 1 h

De et avec : Raoul et Stéphane Pablof, les frères Pablof Mise en scène : Jean-Louis Ouvrard / production : association 16 rue de Plaisance / avec le soutien du Festival MIMA – Mirepoix (09), Théâtre Boris Vian – Couëron (44), MJC Le Grand Cordel – Rennes (35), Domaine de Tizé, Au Bout du plongeoir – Thorigné-Fouillard (35), le Sabot d’Or – Saint-Gilles (35), Ville de Lorient (56), Centre Dramatique National de Lorient (56) / l’association 16 rue de Plaisance est soutenue par la Ville de Rennes – Rennes Métropole et la Région Bretagne

