Le cabaret bullesque de M. Zig Le Sabot d’Or, 24 novembre 2019 16:00, Saint-Gilles. Dimanche 24 novembre 2019, 16h00 Sur place Normal 9 €, réduit et abonné 7 €, carte Sortir ! 4 € http://www.saint-gilles35.fr/accueil/agenda/18-839/le-cabaret-bullesque-de-m-zig, culture@saint-gilles35.fr À mi-chemin entre le cabaret et le music-hall, ce personnage attachant et généreux vous propose un numéro de clown unique en son genre. À mi-chemin entre le cabaret et le music-hall, ce personnage attachant et généreux vous propose un numéro de clown unique en son genre. 1 h de show ponctué de magie décalée, de bulles géantes, de mime burlesque et de clowneries en tous genres. A consommer en famille sans aucune modération ! Dimanche 24 novembre à 16 h

Magie à partir de 3 ans – 55 min De et avec Greg Brinchault / production : Bubble Show Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles 35590 Saint-Gilles Ille-et-Vilaine

02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs.

Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations.

Programmation culturelle municipale : http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp dimanche 24 novembre 2019 – 16h00 à 17h00 DR

