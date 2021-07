Saint-Gilles Le Sabot d'Or Ille-et-Vilaine, Saint-Gilles Kälk – Ay-roop, temps fort art du cirque Le Sabot d’Or Saint-Gilles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Kälk – Ay-roop, temps fort art du cirque Le Sabot d’Or, 1 décembre 2021 20:00-1 décembre 2021 21:00, Saint-Gilles. 21 mars 2020 et 1 décembre 2021 Normal 14 €, réduit 11 €, abonné 10 €, carte Sortir ! 4 € culture@saint-gilles35.fr Avec un regard clownesque et circassien, les comédiens de « Stoïk » forment ici un duo d' »inséparables », ces oiseaux qui restent unis toute la vie. Avec un regard clownesque et circassien, les comédiens de » Stoïk » forment ici un duo d' » inséparables « , ces oiseaux qui restent unis toute la vie. L’occasion de s’interroger cette fois sur la ressemblance et la fusion dans un couple. On parle donc de la dépendance affective, du fait de s’oublier pour penser le » nous » avant le » je « . Les GüMs c’est avant tout de l’absurdité. Cela signifie qu’on ne peut pas être pris au sérieux. On a recherché dans un nom la sensation éprouvée lorsqu’on se sent ridicule, cette vulnérabilité qui fait peur. Mercredi 1er décembre à 20 h

Duo burlesque

à partir de 8 ans – 50 min De et avec > Clémence Rouzier et Brian Henninot / mise en scène > Johan Lescop / Regard chorégraphique : Isabelle Leroy / création lumière : Julie Malka / régie : Marylou Bateau / Julie Malka (en alternance) / production : Ay-Roop Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles 35590 Saint-Gilles Ille-et-Vilaine

02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs.

Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations.

Programmation culturelle municipale : http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp samedi 21 mars 2020 – 20h30 à 21h30

mercredi 1er décembre – 20h00 à 21h00 Atelier du rush – Florian Delafounie

