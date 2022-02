Irina Dachta Le Sabot d’Or, 2 avril 2022 20:30, Saint-Gilles.

Samedi 2 avril, 20h30 Sur place de 4 à 12€ https://www.saint-gilles35.fr/accueil/agenda/18-843/irina-dachta

Irina Dachta est un personnage haut en couleurs, qui nous raconte son histoire, ou plutôt son épopée. Elle le fait avec beaucoup d’humour, parce qu’elle croit que par le rire on peut éviter le pire.

Et à la fin, avant de se dire au revoir, elle prolonge un peu la fête en partageant une soupe sur le plateau et pourquoi pas trinquer ensemble autour d’une bouteille de vodka.

Mise en scène : Pierre Tual / idée et jeu : Marie Bout / contes : Achille Grimaud / partitions sonores : Anne-Laure Pigache et Pascal Thollet sur des textes de Sylvain Levey / scénographie et régie : Maïté Martin / construction : Maïté Martin et l’association In Situ (Brionne – Normandie) / création Lumière : Gweltaz Chauviré / veilleuse : Fanny Bouffort

CONTACTS / RÉSERVATIONS

– Billetterie en mairie : 02 99 64 63 27

– Autres pointes de vente (frais de location en +) : Ticketmaster – Fnac – Office du tourisme de Rennes, Carrefour, Géant, Magasins U, Cora, Cultura, Leclerc, Virgin, Destination Rennes

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles 35590 Saint-Gilles Ille-et-Vilaine

02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs.

Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations.

Programmation culturelle municipale : http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp

samedi 2 avril – 20h30 à 21h30

