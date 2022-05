Gainsbourg for kids Le Sabot d’Or Saint-Gilles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Gainsbourg for kids Le Sabot d’Or, 7 février 2020 20:00, Saint-Gilles. Vendredi 7 février 2020, 20h00 Sur place Normal 14 €, réduit 11 €, abonné 10 €, carte Sortir ! 4 € http://www.saint-gilles35.fr/accueil/agenda/18-841/gainsbourg-for-kids, culture@saint-gilles35.fr Sur scène, trois déménageurs de piano se retrouvent bloqués pour la nuit par un ascenseur récalcitrant. Serge Gainsbourg avait aussi sa part d’enfance et, comme beaucoup d’enfants, il avait le goût des mots qui sonnent, des ” Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz ! ” qui explosent dans les bulles de Comic-strips. De quoi donner l’envie aux trois compères de fouiller dans le répertoire monumental de Gainsbourg. Sur scène, trois déménageurs de piano se retrouvent bloqués pour la nuit par un ascenseur récalcitrant. C’est ” la gadoue ” pour rester poli ! Rien à faire sinon ouvrir le piano bastringue, les caisses, les malles pour redécouvrir quelques pépites connues et inconnues : Lætitia, En relisant ta lettre, Frankenstein, L’Aquoiboniste, New York USA, Couleur café, L’amie Caouette, Harley-Davidson, Le Poinçonneur des Lilas. Les titres s’enchaînent et finissent par brosser le joyeux autoportrait d’un incroyable ciseleur de notes et de mots. Vendredi 7 février à 20 h

Concert en famille

à partir de 7 ans – 1 h 20 1ère partie : école intercommunale de musique de la Flume Avec : Cheveu, François Guernier, Ben Ricour Mise en scène : Olivier Prou / son : Stéphane Andrivot / lumières : Philippe Arbert / en partenariat avec La Bouche d’Air à Nantes et la Loco à Mézidon-Canon Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles 35590 Saint-Gilles Ille-et-Vilaine

02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs.

Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations.

