Filles et soie Le Sabot d’Or, 13 novembre 2019 15:00, Saint-Gilles. Mercredi 13 novembre 2019, 15h00, 19h00 Sur place Normal 9 €, réduit et abonné 7 €, carte Sortir ! 4 € culture@saint-gilles35.fr Seule en scène, Élise Hôte revisite les contes de Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau d’Âne pour questionner notre vision de la féminité. Seule en scène, Élise Hôte revisite les contes de Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau d’Âne pour questionner notre vision de la féminité. Elle évoque avec humour et dérision l’obsession des apparences inculquée aux fillettes dès le plus jeune âge. L’album Les trois contes de Louise Duneton, sert de trame narrative à ce spectacle. De l’album à la scène, les dessins de cette jeune artiste prennent des formes différentes, mués tour à tour en figurines de soie, traités en théâtre d’objet, incarnés par une comédienne toute en rondeurs. Mercredi 13 novembre à 15 h et 19 h

Contes, ombres et objets

à partir de 5 ans – 40 min Avec Elise Hôte Mise en scène : Compagnie les bas bleus – Séverine Coulon assistée de Jean-Louis Ouvrard / collaboration artistique : Louise Duneton / composition musicale : Sébastien Troester / chorégraphe : Lætitia Angot création lumière : Laurent Germaine / construction décors : Olivier Droux / assistant mise en scène théâtre d’objet : Benjamin Ducasse / régie : Stéphanie Petton ou Rémi Le Bian / textes de Louise Duneton & Séverine Coulon Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles 35590 Saint-Gilles Ille-et-Vilaine

02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs.

Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations.

