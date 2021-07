Saint-Gilles Le Sabot d'Or Ille-et-Vilaine, Saint-Gilles Caroline Vigneaux croque la pomme Le Sabot d’Or Saint-Gilles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Après avoir » quitté la robe » dans son précédent spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue comme Eve dans le jardin d'Eden. À son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l'arbre de la connaissance… Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout s'emballe : elle découvre la vérité sur des secrets jamais abordés, et s'installe au Sabot d'Or pour tout vous révéler, quitte à briser des tabous ancestraux ! Le tout emballé dans des vannes radicales, car elle ne peut pas s'en empêcher. Nommée aux Molières 2019, catégorie Humour. Samedi 7 mai à 20 h 30

Humour – tout public – 1 h 30

Humour – tout public – 1 h 30 De et avec Caroline Vigneaux Mise en scène : Caroline Vigneaux / musique : Maxime Desprez et Michaël Tordjman Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles 35590 Saint-Gilles Ille-et-Vilaine

02 99 64 63 27 http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale A Saint-Gilles, commune de Rennes Métropole (10 minutes de Rennes), le Sabot d’Or est une salle de spectacle qui accueille la saison culturelle municipale et des spectacles d’autres organisateurs.

Ce complexe vous propose à la location 3 espaces de 60, 120 et 600m² pour l’accueil de vos manifestations.

Programmation culturelle municipale : http://www.saint-gilles35.fr/les_spectacles.asp mardi 5 mai 2020 – 20h30 à 22h00

samedi 7 mai 2022 – 20h30 à 22h00

samedi 7 mai 2022 – 20h30 à 22h00 jmdprod

