AY-ROOP [Nouvelles pistes – La Nuit du Cirque] – L’Attirail / Tanguy Simonneaux Le Sabot d’Or, 14 novembre 2021 14:30, Saint-Gilles.

Dimanche 14 novembre, 14h30, 17h30 Sur place 10/8/4 € https://www.ay-roop.com/nouvelles-pistes-lattirail/, https://www.saint-gilles35.fr/accueil/agenda/18-1121/lattirail

À partir de mate riaux, de me canismes et de lois physiques, un spectacle se cre e à la manière de Calder et de son fameux cirque. Bidouilles et bricoles se succèdent tout en e motions. Autant manipulateur qu’acrobate, M. Loyal est seul en piste où le Grand spectacle se joue en catimini sous nos yeux.

Le Sabot d’Or Saint-Gilles, Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Ille-et-Vilaine

dimanche 14 novembre – 14h30 à 15h30

dimanche 14 novembre – 17h30 à 18h30