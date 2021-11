Saint-Gilles Le Sabot d'Or Ille-et-Vilaine, Saint-Gilles AY-ROOP [Nouvelles pistes] – KÄLK – Les GüMs Le Sabot d’Or Saint-Gilles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

AY-ROOP [Nouvelles pistes] – KÄLK – Les GüMs Le Sabot d’Or, 1 décembre 2021 20:00, Saint-Gilles. Mercredi 1 décembre, 20h00 Sur place De 14 à 4 € https://www.saint-gilles35.fr/accueil/agenda/18-843/kalk—ay-roop-temps-fort-art-du-cirque Duo burlesque Soyons honnêtes, dans la vie de couple, tout n’est pas toujours rose. Mais avec ces deux-là, même les situations les plus pathe tiques prennent des tours touchants, attachants et bien marrants. Après tout, ils ne sont pas si diffe rents de nous et cela fait un bien fou de rire un peu de soi ! Le Sabot d’Or Saint-Gilles, Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Ille-et-Vilaine mercredi 1er décembre – 20h00 à 21h00

Détails Heure : 20:00 - 21:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Gilles Autres Lieu Le Sabot d'Or Adresse Saint-Gilles, Le Pont Hazard Ville Saint-Gilles Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Le Sabot d'Or Saint-Gilles