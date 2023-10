Théâtre « La rose aux deux parfums » Le Sabot d’Or Saint-Gilles, 17 novembre 2023 20:30, Saint-Gilles.

Théâtre « La rose aux deux parfums » Le Sabot d’Or Saint-Gilles 17 – 26 novembre

17 – 26 novembre

THÉÂTRE

Les Planches Agiles vous proposent la pièce « La rose aux deux parfums »

(de Emilio Carballido)

Mexique 1985, parloir de la prison.

Deux femmes, deux destins. Une universitaire et une coiffeuse. Rien de commun en apparence, mais la vie se joue des apparences et un coup de tonnerre va ébranler leurs certitudes.

Trahies, bafouées, humiliées, comment vont-elles réagir devant ce coup du sort ? C’est tout l’enjeu de ce face-à-face.

Et vous que feriez-vous à leur place ?

Distribution : Emmanuelle Chacun et Anne-Claire Morel // Mise en scène : Jean-Baptiste Goncalves

Avertissement : ne convient pas à un très jeune public.

Le Sabot d’Or Le pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine