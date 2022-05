Saint Gilles en fête Saint-Pierre-Bois Saint-Pierre-Bois Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saint-Pierre-Bois

Saint Gilles en fête Saint-Pierre-Bois, 26 août 2022, Saint-Pierre-Bois. Saint Gilles en fête Saint-Pierre-Bois

2022-08-26 – 2022-08-26

Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin Animation estivale qui vous racontera les histoires tirées des chroniques de curés qui étaient de passage dans la paroisse au 19ème siècle. Animation estivale qui vous racontera les histoires tirées des chroniques de curés qui étaient de passage dans la paroisse au 19ème siècle. Saint-Pierre-Bois

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saint-Pierre-Bois Autres Lieu Saint-Pierre-Bois Adresse Ville Saint-Pierre-Bois lieuville Saint-Pierre-Bois Departement Bas-Rhin

Saint Gilles en fête Saint-Pierre-Bois 2022-08-26 was last modified: by Saint Gilles en fête Saint-Pierre-Bois Saint-Pierre-Bois 26 août 2022 Bas-Rhin Saint-Pierre-Bois

Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin