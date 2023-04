Visite guidée : Église Saint-Gilles-Saint-Leu 46 Route du Parc d’Anxtot, 21 mai 2023, Saint-Gilles-de-la-Neuville.

Divin patrimoine – Proposé par l’association La Hêtraie.

Pas moins de cinq époques de construction sont visibles sur l’église ! À l’extérieur, se distinguent modillons sculptés, masques du 12ème siècle et de nombreux graffitis. À l’intérieur, vous attendent un remarquable maître-autel en bois doré sculpté ainsi que des statues Saint-Gilles et Saint-Leu, le tout datant du 17ème siècle.

Visite à 14h30 et 16h

Gratuit – Durée : 1h

Réservation obligatoire par mail à asso.hetraie@gmail.com.

2023-05-21 à ; fin : 2023-05-21 . .

46 Route du Parc d’Anxtot

Saint-Gilles-de-la-Neuville 76430 Seine-Maritime Normandie



Divine heritage – Offered by the association La Hêtraie.

No less than five construction periods are visible on the church! On the outside, sculpted modillions, 12th century masks and numerous graffiti can be seen. Inside, a remarkable gilded wooden high altar as well as statues of Saint-Gilles and Saint-Leu, all dating from the 17th century, await you.

Visit at 2:30 pm and 4 pm

Free of charge – Duration: 1 hour

Reservation required by email at asso.hetraie@gmail.com

Patrimonio divino – Propuesto por la asociación La Hêtraie.

¡No menos de cinco épocas de construcción son visibles en la iglesia! En el exterior, destacan modillones esculpidos, mascarones del siglo XII y numerosos grafitis. En el interior, le espera un notable altar mayor de madera dorada, así como las estatuas de San Gilles y San Leu, todas ellas del siglo XVII.

Visita a las 14:30 y 16:00 h

Gratuita – Duración: 1 hora

Reserva obligatoria por correo electrónico a asso.hetraie@gmail.com

Göttliches Erbe – Angeboten von der Vereinigung La Hêtraie.

An der Kirche sind nicht weniger als fünf Bauepochen zu erkennen! An der Außenseite sind geschnitzte Modillons, Masken aus dem 12. Jahrhundert und zahlreiche Graffiti zu sehen. Im Inneren erwarten Sie ein bemerkenswerter Hochaltar aus vergoldetem Holz mit Schnitzereien sowie die Statuen Saint-Gilles und Saint-Leu, die alle aus dem 17.

Besichtigung um 14.30 und 16 Uhr

Kostenlos – Dauer: 1 Std

Reservierung per E-Mail an asso.hetraie@gmail.com erforderlich

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité