Courts-métrages à la bibliothèque de Saint-Gilles – Festival Le Grand Soufflet Bibliothèque de Saint-Gilles Saint-Gilles Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Gilles

Courts-métrages à la bibliothèque de Saint-Gilles – Festival Le Grand Soufflet Bibliothèque de Saint-Gilles, 24 septembre 2019 18:30, Saint-Gilles. Mardi 24 septembre 2019, 18h30 Sur place Gratuit 02 99 64 86 12, culture@saint-gilles35.fr Dans le cadre du Grand Soufflet, une pro­jection de 5 courts-métrages autour de l’accordéon est proposée à la bibliothèque de Saint-Gilles. Dans le cadre du Grand Soufflet, une pro­jection de 5 courts-métrages autour de l’accordéon est proposée à la bibliothèque de Saint-Gilles. Des élèves accordéonistes de l’école de musique de la Flume proposeront une animation musicale. Mardi 24 septembre à 18 h 30 – bibliothèque 35 minutes Bibliothèque de Saint-Gilles 12 rue de Rennes Saint-Gilles 35590 Saint-Gilles Ille-et-Vilaine mardi 24 septembre 2019 – 18h30 à 20h00

Détails Heure : 18:30 - 20:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Gilles Autres Lieu Bibliothèque de Saint-Gilles Adresse 12 rue de Rennes Saint-Gilles Ville Saint-Gilles lieuville Bibliothèque de Saint-Gilles Saint-Gilles Departement Ille-et-Vilaine

Bibliothèque de Saint-Gilles Saint-Gilles Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gilles/

Courts-métrages à la bibliothèque de Saint-Gilles – Festival Le Grand Soufflet Bibliothèque de Saint-Gilles 2019-09-24 was last modified: by Courts-métrages à la bibliothèque de Saint-Gilles – Festival Le Grand Soufflet Bibliothèque de Saint-Gilles Bibliothèque de Saint-Gilles 24 septembre 2019 18:30 Bibliothèque de Saint-Gilles Saint-Gilles Saint-Gilles

Saint-Gilles Ille-et-Vilaine