Fabrication de jus de pommes à Saint-Gildas Saint-Gildas Guissény, 28 octobre 2023, Guissény.

Fabrication de jus de pommes à Saint-Gildas Samedi 28 octobre, 14h00 Saint-Gildas 8€ par enfant, 5€ pour les adhérents

Ti ar Vro et les bénévoles de Liorzh Sant-Weltas accueillent les enfant bretonnants à partir de 4 ans et leurs parents, bretonnants ou non (mais prêts à plonger dans un bain linguistique bienveillant !).

Au programme : lavage des pommes, mise en place des pressoirs, pressage, visite du verger, dégustation !

Chaque enfant repartira avec sa bouteille de jus à ramener à la maison.

Saint-Gildas Saint-Gildas 29880 Guissény Guissény 29880 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 07 44 58 08 28 »}, {« type »: « email », « value »: « buhezin.tiarvroleon@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ti-ar-vro-leon/evenements/labour-dorn-activites-manuelles-en-breton-2023-2024 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T17:00:00+02:00

Familles En breton