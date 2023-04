RIOLETS 2023 | Concert avec EGIN Saint-Gildas, 12 juillet 2023, Guissény.

RIOLETS 2023 | Concert avec EGIN Mercredi 12 juillet, 18h00 Saint-Gildas Repas : 7€ (réservation obligatoire) / Spectacle : 5€

LES RIOLETS

Le mercredi 12 juillet à partir de 18h à Saint Gildas à Guisseny.

Avec l’équipe des Riolets et de Ti ar Vro Leon

– 18h : jeux en bois pour toute la famille

– 19h : repas (7€)

– 20h30 : concert EGIN

– 21h30 : riz au lait

Pour réserver votre repas appelez ou adressez un sms au 06 79 81 76 25

EGIN

Egin c’est un duo qui n’a pas son pareil dans le monde de la musique bretonne.

Egin propose de la folk bretonne teintée de blues et d’harmonies jazz, par une guitare parfois acoustique et de temps en temps électrique.

Egin c’est un trégorrois et un Léonard qui se rencontrent pour chanter des ballades en breton.

Complice d’une longue amitié, Korentin Le Davay et Mael Guego, qu’on connait ces dernières années par d’autres formations (notamment War-sav pour Korentin, et Lunch Noaz pour Mael) dialoguent dans Egin sur un doux folk-blues, aux textes en breton populaire bien incarnés et au son d’une guitar acoustique très colorée.

Un beau rendez-vous intimiste où ils se racontent avec sincérité et générosité.

Saint-Gildas Saint-Gildas 29880 Guissény Guissény 29880 Finistère Bretagne 06 79 81 76 25

2023-07-12T18:00:00+02:00 – 2023-07-12T22:00:00+02:00

Egin