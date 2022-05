“Yalla ! Soeur Emmanuelle” Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Gildas-de-Rhuys

“Yalla ! Soeur Emmanuelle” Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 5 août 2019 20:30, Saint-Gildas-de-Rhuys. Lundi 5 août 2019, 20h30 Sur place Tarifs : 12€ et 10€ Une merveilleuse adaptation par Françoise Thuriès du livre « Sœur Emmanuelle, confessions d’une religieuse » aux éditions Flammarion. Mise en scène par Michaël Lonsdale avec Françoise Thuriès. On découvre une femme engagée, pleine d’humour et prête à soulever des montagnes vers sa quête d’un monde plus juste. Mais aussi, une femme ouverte sur l’humanité, avec ses doutes et sa volonté d’unir les peuples. Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan lundi 5 août 2019 – 20h30 à 23h30

Détails Heure : 20:30 - 23:30 Catégories d’évènement: Morbihan, Saint-Gildas-de-Rhuys Autres Lieu Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Adresse 1 place Monseigneur Ropert - 56730 Saint Gildas de Rhuys Ville Saint-Gildas-de-Rhuys lieuville Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Departement Morbihan

Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gildas-de-rhuys/

“Yalla ! Soeur Emmanuelle” Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 2019-08-05 was last modified: by “Yalla ! Soeur Emmanuelle” Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth 5 août 2019 20:30 Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Saint-Gildas-de-Rhuys

Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan