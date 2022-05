« Voyage du Gospel à la Soul » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 19 octobre 2019 20:30, Saint-Gildas-de-Rhuys.

Samedi 19 octobre 2019, 20h30 Sur place Tarifs : 10 euros / 8 euros (de 12 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) / gratuit -12ans

Concert du groupe Basic Colors – Trio Gospel Soul

Marine, Aurore et Manon propose un voyage à travers l’histoire du gospel : des « work songs » à la soul en passant par les « negro spirituals » et les grands classiques du gospel, elles vous feront découvrir ou redécouvrir ce répertoire riche et vaste, plein d’émotion, d’énergie et de joie.

Pour ce concert les Basic Colors seront accompagnées par la chanteuse Marie Moreau et le pianiste Quentin Rousseau pour un moment encore plus grandiose et haut en couleur !

Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan

samedi 19 octobre 2019 – 20h30 à 23h30