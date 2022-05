« Sardaigne, trésor caché » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Gildas-de-Rhuys

« Sardaigne, trésor caché » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 13 octobre 2019 16:00, Saint-Gildas-de-Rhuys. Dimanche 13 octobre 2019, 16h00 Sur place Tarifs 8€ / 6€ (-18 ans) / 4€ (-12 ans) Abonnements : 5 films : 35€ 8 films (saison entière) : 50€ Un film réalisé et présenté par Jean-Claude Herman Une balade à travers la Sardaigne sauvage, par ses routes qui mènent toutes à un village authentique haut perché, à une église romane, un étonnant nuraghe, une plage aux eaux limpides, un golfe entouré d’oliveraies, une baie enfouie dans le maquis ou une crique secrète. Elles mènent surtout vers les habitants, qui sont à l’image de leur île : des bergers dans l’âme, fidèles aux traditions. Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan dimanche 13 octobre 2019 – 16h00 à 19h30

Détails Heure : 16:00 - 19:30 Catégories d’évènement: Morbihan, Saint-Gildas-de-Rhuys Autres Lieu Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Adresse 1 place Monseigneur Ropert - 56730 Saint Gildas de Rhuys Ville Saint-Gildas-de-Rhuys lieuville Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Departement Morbihan

Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gildas-de-rhuys/

« Sardaigne, trésor caché » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 2019-10-13 was last modified: by « Sardaigne, trésor caché » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth 13 octobre 2019 16:00 Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Saint-Gildas-de-Rhuys

Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan