“Récital de piano, autour de Frédéric Chopin, Franz Liszt…” – Par Shiho Narushima à l’Abbaye de Rhuys Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth – Saint Gildas de Rhuys – Morbihan, 12 juin 2022 20:45, Saint-Gildas-de-Rhuys.

Dimanche 12 juin, 20h45 Sur place 15 € / 8 € http://www.abbaye-de-rhuys.fr, abbayerhuyscom@gmail.com, 02 97 45 23 10

Le jeu de Shiho Narushima tout en finesse se prête merveilleusement au répertoire qu’elle interprète avec délicatesse. Un voyage musical où les notes distillées avec virtuosité font vibrer nos cœurs

Un seul nom, Frédéric Chopin, et quelques notes résonnent au piano, quelques accords et arpèges extraient de ses oeuvres…

Un seul nom, et tout le XIX ème siècle romantique semble reprendre vie. Ses extraordinaires talents musicaux ont été remarqués dès son plus jeune âge.

À 8 ans, Frédéric se produit déjà dans les beaux salons de Varsovie et à 15 ans, il reçoit le titre de “Premier pianiste de la ville” de Varsovie. Un enfant prodige donc, mais jamais contraint à se produire en public.

Lorsqu’il découvre Paris en 1831, il salue “le plus beau des mondes !” et n’envisage plus de rentrer en Pologne. Chopin élit domicile dans la capitale française où il rencontre l’amour et le succès.

Bien des années plus tard, en 1848, il écrira: “Je suis devenu aussi attaché [aux français] que s’ils étaient de mon propre peuple”, et il privilégie un style de jeu tout en douceur et en subtilité.

Franz Liszt, notamment pianiste, chef d’orchestre, dandy, intellectuel et Abbé, a fasciné l’Europe du XIX ème siècle et est l’un des plus romantiques des compositeurs.

Enfant prodige, Franz suit les cours de Czerny et Sallieri à Vienne. Celèbre dès ses 15 ans comme virtuose, il révolutionne la technique de l’instrument et impose le récital pour piano seul en parcourant le monde avec ses transcriptions d’opéra, ses années de pélerinage ou ses Rhapsodies hongroises.

Comme compositeur, il ouvre de nouvelles voies et souhaite, selon ses mots, “lancer un javelot dans les espaces indéfinis de l’avenir”. L’aventurier de la musique intègre à son langage ses nombreux voyages, les musiques populaires ou les trouvailles de ses contemporains. Entre transcendance et dénuement spirituel, son oeuvre est à la mesure de sa générosité…

À propos de l’interprète:

Né à Tokyo, Shiho Narushima commence le piano à l’âge de 4 ans. Dès 11 ans, elle joue sur scène en solo, ou de la musique de chambre.

Elle remporte le premier prix au concours de Niigata en 1988 et entre à l’École Normale de Musique de Paris dans la classe de Madame Fabienne Jacquinot, où elle obtient le Diplôme d’exécution en 1993. Elle est lauréate du concours de Vienne au Japon en 1984.

Au sein de l’École Normale de Musique de Paris, elle obtient successivement les Diplômes Supérieurs d’exécution (1996) et supérieur de Concertiste – obtenu à l’unanimité du jury – en 1998.

Shiho a ensuite travaillé dans le prestigieux établissement de “l’Académie d’Imola”, en Italie entre 2000 et 2003, sous la direction de M. Lazar Berman et de M. Piero Rattalino.

Elle a terminé ses études en 2006 au CNSM de Lyon dans la classe de perfectionnement de M. Pierre Pontier.

Invitée au festival de la Roque d’Anthéron en 2000, elle a donné plusieurs récitals, concerts de musique de chambre et concerts avec orchestre en France, aux Pays-Bas, etc.

Depuis septembre 2018, elle réside à Quimper, en Bretagne.

Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth – Saint Gildas de Rhuys – Morbihan 1 place Monseigneur Ropert 56730 Saint Gildas de Rhuys morbihan 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan

dimanche 12 juin – 20h45 à 23h00