Lundi 5 juillet, 20h45
Participation libre
02 97 45 23 10

Les Z'ArTmateurs partageront le journal intime de Jean Rounault qui fut déporté. «Dans le Donbass, un ami m'a sauvé la vie en partageant son pain avec moi….». La troupe de théâtre « Les Z'ArTmateurs » de Saint-Gildas-de-Rhuys partageront avec le public le journal intime « Mon ami Vassia » de Jean Rounault qui fut déporté. «Dans le Donbass, un ami m'a sauvé la vie en partageant son pain avec moi….». Anne Marie Montarnal* (fille de l'auteur) présente la lecture

Ma famille appartient à la minorité allemande de Transylvanie.

Ces Allemands encore nommés « Saxons », originaires de diverses contrées d’Allemagne, sont venus par vagues successives à l’appel des rois de Hongrie, à partir du milieu du XIIe siècle, s’établir sur le haut plateau cerné par les Carpathes, dans le but non seulement de leur apporter des richesses mais aussi d’être un premier barrage dressé aux invasions venues d’Orient.

Rainer Biemel, mon père, intellectuel roumain, issu de cette minorité s’installe en France en 1926, regagne la Roumanie en 1941 pour échapper à la Gestapo. En janvier 1945, il est arrêté par le NKVD (Narodniï Komissariat Vnoutrennikh Diel ou Commissariat du peuple aux Affaires intérieures) lors de la grande opération de déportation des Allemands de Roumanie. Il passera un an dans les mines du Donbass.

Le livre « Mon ami Vassia » est le récit de cette déportation. 

* Anne-Marie Biemel-Montarnal vit à St Gildas de Rhuys. Elle se souvient de son enfance de déplacée. Une vie culturelle très riche où la musique et les traditions l'ont nourrie. Elle transmet avec bonheur les souvenirs du Donetz rassemblés dans le livre : « Mon Ami Vassia »

