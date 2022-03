“Londres, capitale de l’Empire” – Film documentaire, présenté et réalisé par Vincent Halleux Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth – Saint Gildas de Rhuys – Morbihan, 3 avril 2022 16:00, Saint-Gildas-de-Rhuys.

Dimanche 3 avril, 16h00 Sur place Tarifs : 8 € / 6 € / 4 € http://www.abbaye-de-rhuys.fr, abbayerhuyscom@gmail.com, 0297452310

Le tour du monde en une ville : Londres… Et le pari est de taille, celui de vous la faire aimer, passionnément…

Le tour du monde résumé en une ville… Enfantée depuis plus de deux mille ans par un fleuve nourricier, la Tamise, Londres enchante et fascine. Ville classée parmi les plus dynamiques et influentes du monde, de Chelsea la bourgeoise, à l’East End, l’avant-gardiste, elle se révèle à travers ses parcs royaux, ses châteaux, ses quartiers historiques et surtout ses habitants… La multi-culturalité est un succès. Elle s’exprime par ses grandes fêtes, comme le carnaval de Notting Hill, qui en est l’un des plus beaux exemples. Ce film est un voyage en haute nostalgie, parsemé de mystères, d’ombres et de lumières. Le pari est de taille, celui de vous faire aimer la ville, passionnément…

Vincent Halleux est devenu photographe, puis caméraman, par attrait de la communication. L’image, fixe ou en mouvement, a toujours représenté à ses yeux un art de vivre authentique. Dès son plus jeune âge, il est fasciné tant par les villes que par les grands espaces… Après l’Orient et les grands cités antiques, il se laisse charmer par Londres, dont il ne peut résister à l’appel… Puis par l’Écosse où l’authenticité des payasages des Highlands et la chaleur de ses habitants lui procurent un immense bonheur…

