Saint-Gildas-de-Rhuys Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth - Saint Gildas de Rhuys - Morbihan Morbihan, Saint-Gildas-de-Rhuys « La musique au-delà des notes » Solène Péréda, pianiste Abbaye de Rhuys Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Gildas-de-Rhuys

« La musique au-delà des notes » Solène Péréda, pianiste Abbaye de Rhuys, 12 juillet 2021 20:45-12 juillet 2021 22:30, Saint-Gildas-de-Rhuys. Lundi 12 juillet, 20h45 10€ – Gratuit -16 ans 02 97 45 23 10 À travers le vécu singulier et parfois étrange de la vie des compositeurs, la musicienne propose un tour d’horizon des grandes œuvres du piano. Un voyage musical où découverte, musicalité et virtuosité seront au rendez-vous.

Pianiste classique aux différents visages, Solène Pe re da participe à de nombreux enregistrements en 2020 notamment avec les radios France Culture et France Inter, mais aussi avec les artistes tels que Julie Depardieu, Anouk Grinberg, Lio, Ariane Ascaride, Fanny Ardant.

À travers le vécu singulier et parfois étrange de la vie des compositeurs, la musicienne, diplômée de conservatoires supérieurs (Paris, Bruxelles, Dublin), premier prix du concours musical de France et lauréate de différents concours internationaux, propose un tour d’horizon des grandes œuvres du piano mais sous le point de vue des compositeurs, de leurs anecdotes et enfin de leur style.

Un programme éclectique : Toccata en Ré Mineur de Bach, Beethoven, La danse du feu de De Falla, Nocturne de Chopin, Le Vol du Bourdon, Rêve d’amour de Liszt… Une soirée musicale taillée sur mesure pour le grand public comme pour le mélomane averti. Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth – Saint Gildas de Rhuys – Morbihan 1 place Monseigneur Ropert 56730 Saint Gildas de Rhuys morbihan 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan lundi 12 juillet – 20h45 à 22h30

Détails Heure : 20:45 - 22:30 Catégories d’évènement: Morbihan, Saint-Gildas-de-Rhuys Étiquettes évènement : Autres Lieu Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth - Saint Gildas de Rhuys - Morbihan Adresse 1 place Monseigneur Ropert 56730 Saint Gildas de Rhuys morbihan Ville Saint-Gildas-de-Rhuys lieuville Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth - Saint Gildas de Rhuys - Morbihan Saint-Gildas-de-Rhuys