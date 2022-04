“Celtic Essence…” – Concert à l’Abbaye de Rhuys – Araëlle Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth – Saint Gildas de Rhuys – Morbihan, 1 mai 2022 16:00, Saint-Gildas-de-Rhuys.

Dimanche 1 mai, 16h00 Sur place 15 € / 8 € http://www.abbaye-de-rhuys.fr, abbayerhuyscom@gmail.com, 02 97 45 23 10

“Celtic Essence”d’Araëlle est une invitation à un voyage musical dans la profondeur des âmes: ces sœurs chanteuses musiciennes vous transportent hors du temps. Un écho enchanteur dans un style unique.

“Un écho enchanteur, dans un style celtique unique…”

“Celtic Essence” est une invitation à un voyage musical au coeur des îles du Nord, mais aussi dans la profondeur des âmes…

C’est de l’alchimie entre deux soeurs, Sarah et Emmanuelle, qu’est né Araëlle. Inspirées depuis l’enfance par les sonorités de la musique celtique, elles font vivre cette tradition musicale à travers l’union de leurs voix, portées par le son des instruments traditionnels…

Les premières notes distillées, le périple commence: échos ancestraux portés par les voix cristallines et les harmonies de la guitare, récits et légendes des contrées celtiques gracieusement contés par la harpe, les chants de la mer et de la terre résonnent au son profond du bodhrán et à l’éclat du tin whistle qui parsème de ses airs espiègles les mythes et histoires du folklore celtique…

Histoires d’amour bienheureuses ou miséreuses, rêveries et regrets, enracinement à la terre natale et splendeur de la nature, mélodies oniriques et éthérées évoquant les verts paysages de l’Irlande et la rosée brumeuse de l’Écosse: autant de récits qu’elles proposent de découvrir au fil de leur musique.

Entre compositions originales et titres traditionnels, ces soeurs chanteuses musiciennes vous transportent hors du temps…

Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth – Saint Gildas de Rhuys – Morbihan 1 place Monseigneur Ropert 56730 Saint Gildas de Rhuys morbihan 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan

dimanche 1er mai – 16h00 à 18h30