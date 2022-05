Route 66, une autre conquête de l’ouest – Film documentaire de Christian Vérot Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Gildas-de-Rhuys

Route 66, une autre conquête de l’ouest – Film documentaire de Christian Vérot Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 8 décembre 2019 16:00, Saint-Gildas-de-Rhuys. Dimanche 8 décembre 2019, 16h00 Sur place 8€ / 6€ / 4€ 0297452310 Née des pistes tracées par Indiens et pionniers Des artistes la racontent, la maintiennent en vie. Route de l’espoir fou du Rêve Américain canalisant les forces d’un peuple vers l’eldorado californien C’est une route née des pistes tracées par Indiens et pionniers. Elle devint mythique en symbolisant l’expansion vers l’Ouest. La route racontée par Steinbeck dans « Les raisins de la colère », les paysans d’Oklahoma dépossédés de leur terre par les vents de poussière. Ne subsistent que les ruines de leurs fermes et la voix du blues portant leur mémoire. De Chicago à Los Angeles, elle serpente telle une cicatrice sur la peau du désert, entre canyons et saloons ou à travers des plaines taillées comme un océan. Des artistes la racontent, la maintiennent en vie. Route de l’espoir fou du Rêve Américain canalisant les forces d’un peuple vers l’eldorado californien. Harley Davidson et Cadillac, villes fantômes, rock et country-music, la Route 66 porte nos rêves, notre nostalgie d’une Amérique idéalisée… À 23 ans, Christian Vérot a été contaminé par la fièvre du voyage, au cours d’un périple de deux ans en 2CV Citroën à travers les Amériques. Puis, le Vietnam fut un gros coup de cœur avec une vingtaine de séjours, des films, un livre et une exposition de costumes ethniques unique en Europe. L’Ouest Américain est une autre de ses passions avec trois documentaires. La Route 66 en est le 3è volet. Il est également guide de randonnée pour ces deux parties du monde. Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan dimanche 8 décembre 2019 – 16h00 à 18h30

Détails Heure : 16:00 - 18:30 Catégories d’évènement: Morbihan, Saint-Gildas-de-Rhuys Autres Lieu Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Adresse 1 place Monseigneur Ropert - 56730 Saint Gildas de Rhuys Ville Saint-Gildas-de-Rhuys lieuville Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Departement Morbihan

Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gildas-de-rhuys/

Route 66, une autre conquête de l’ouest – Film documentaire de Christian Vérot Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 2019-12-08 was last modified: by Route 66, une autre conquête de l’ouest – Film documentaire de Christian Vérot Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth 8 décembre 2019 16:00 Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Saint-Gildas-de-Rhuys

Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan