« Quel rôle peut jouer l’Église dans des situations de conflits ? » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Gildas-de-Rhuys

« Quel rôle peut jouer l’Église dans des situations de conflits ? » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 8 juillet 2019 20:30, Saint-Gildas-de-Rhuys. Lundi 8 juillet 2019, 20h30 Sur place Tarifs 10€ et 8€ Conférence de Monseigneur Michaël Fitzgerald, Père blanc, ancien président au Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux. Nonce apostolique en Égypte de 2006 à 2012. Les situations de conflit sont diverses ; provoquées par la religion, colorées par elle, ou purement civiles… Le dialogue sera proposé comme une méthode pour résoudre les conflits. S’entendant à conserver des valeurs et droits fondamentaux. Mgr Fitzgerald partagera ses connaissances et ouvrira le dialogue sur cette grande question. Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan lundi 8 juillet 2019 – 20h30 à 23h30

