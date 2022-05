« Quel message notre Europe peut-elle porter au monde d’aujourd’hui ?» Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

« Quel message notre Europe peut-elle porter au monde d’aujourd’hui ?» Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 19 août 2019 20:30, Saint-Gildas-de-Rhuys. Lundi 19 août 2019, 20h30 Sur place Tarifs 10€ et 8€ Conférence de Mme Jeanne-Françoise Hutin, Présidente de la Maison de l’Europe en Haute Bretagne, Présidente de l’Europe directe de Bretagne, Conférencière Team Europe, Officier de la Légion d’Honneur Les dernières élections ont données au Parlement européen une nouvelle majorité. Faisant évoluer la composition de la Commission européenne et du Conseil. Ces institutions porteront-elles l’ambition européennes des origines, enrichies de celles que nous portons tous en nos cœurs ? Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan lundi 19 août 2019 – 20h30 à 23h30

