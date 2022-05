“Nostalgia, une histoire en musique…” Nicolas Jounis, pianiste, compositeur Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

“Nostalgia, une histoire en musique…” Nicolas Jounis, pianiste, compositeur Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 20 juillet 2020 20:45, Saint-Gildas-de-Rhuys. Lundi 20 juillet 2020, 20h45 Sur place Entrée payante : Tarif plein 10€ – Tarif réduit 8€ – Gratuit -12 ans 0297452310 Ce concert se compose de pièces originales pour piano d’inspiration celtique ou dans un style cinématique. Un nouveau spectacle pour tous, un univers celtique, des mélodies simples, une ambiance… musiques de films ! Le concert « Nostalgia » se compose de pièces originales pour piano d’inspiration celtique ou dans un style cinématique. Un voyage musical entre rêves, souvenirs et nostalgie autour de mélodies aux airs de musique de film. C’est le triplet Cinéma/classique/celtique qui va définir cet univers musical inspiré par les plus grands compositeurs et l’histoire. Une romance de mélodies influencées par l’histoire, un conte musical entre la poésie, la tendresse, le mystère, les passions… Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan lundi 20 juillet 2020 – 20h45 à 22h30

Heure : 20:45 - 22:30

