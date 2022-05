NORVÈGE, sur la route du Cap-Nord, film documentaire réalisé et présenté par Marie-Thérèse et Serge MATHIEU Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Gildas-de-Rhuys

NORVÈGE, sur la route du Cap-Nord, film documentaire réalisé et présenté par Marie-Thérèse et Serge MATHIEU Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 18 octobre 2020 16:00, Saint-Gildas-de-Rhuys. Dimanche 18 octobre 2020, 16h00 Sur place Tarifs plein : 8€ / Tarif réduit 1 : 6€ (-18 ans) / Tarif réduit 2 : 4€ (-12 ans) 0297452310 Du Sud de la Norvège jusqu’aux confins du continent européen, où brille le soleil de minuit, vous serez guidés tout au long des 3000 kms de la longue et fascinante route mythique vers le Cap-Nord. Du Sud de la Norvège jusqu’aux confins du continent européen, où brille le soleil de minuit, le film vous guide tout au long des 3000 kilomètres de la longue et fascinante route mythique vers le Cap-Nord. Ce périple vous permettra de découvrir les traditions et la vie quotidienne des norvégiens, une civilisation façonnée par la mer, de sentir la pluie, le vent, le froid, d’observer une faune sauvage unique, de croiser les pêcheurs de morue, d’aborder l’histoire des Vikings, tout en appréhendant les légendes qu’elle fait naître. De découvertes en rencontres, de port en port, tous ces instants rythmeront cet itinéraire vers le Cap Nord aux frontières de la vie réelle qui hésite entre voyage et parcours initiatique, un carnet de route où tout est possible !

– Marie-Thérèse et Serge parcourent les routes du monde depuis de très nombreuses années, privilégiant toujours l’immersion, «donnant du temps au temps» à chacun de leur voyage, afin de nouer des rencontres fortes, des découvertes en profondeur. Amoureux de la lumière et passionnés par l’image et le son, ils se déplacent en camping-car ou en voiture pour sillonner la Norvège, en toutes saisons, avec pour fil conducteur la fameuse route mythique du Cap-Nord ! Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan dimanche 18 octobre 2020 – 16h00 à 18h30

Détails Heure : 16:00 - 18:30 Catégories d’évènement: Morbihan, Saint-Gildas-de-Rhuys Autres Lieu Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Adresse 1 place Monseigneur Ropert - 56730 Saint Gildas de Rhuys Ville Saint-Gildas-de-Rhuys lieuville Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Departement Morbihan

Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gildas-de-rhuys/

NORVÈGE, sur la route du Cap-Nord, film documentaire réalisé et présenté par Marie-Thérèse et Serge MATHIEU Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 2020-10-18 was last modified: by NORVÈGE, sur la route du Cap-Nord, film documentaire réalisé et présenté par Marie-Thérèse et Serge MATHIEU Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth 18 octobre 2020 16:00 Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Saint-Gildas-de-Rhuys

Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan