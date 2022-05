« La providence, une idée porteuse ou une idée morte ? » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Gildas-de-Rhuys

« La providence, une idée porteuse ou une idée morte ? » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 22 juillet 2019 20:30, Saint-Gildas-de-Rhuys. Lundi 22 juillet 2019, 20h30 Sur place Tarifs : 10€ et 8€ Conférence du Père Paul Valadier, jésuite, professeur émérite aux Facultés Jésuites de Paris (Centre Sèvres), auteur de nombreux ouvrages. Devant la confusion des événements de l’histoire, aussi bien nos histoires personnelles que celles du vaste monde, on est porté à s’interroger : tout cela a-t-il un sens ? La foi chrétienne fait appel à un Dieu Provident pour rendre compte de la vie des peuples et des hommes. Pouvons-nous faire nôtre une telle idée ou faut-il la bannir de nos esprits ? Que nous dit la tradition chrétienne ? Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan lundi 22 juillet 2019 – 20h30 à 23h30

Détails Heure : 20:30 - 23:30 Catégories d’évènement: Morbihan, Saint-Gildas-de-Rhuys Autres Lieu Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Adresse 1 place Monseigneur Ropert - 56730 Saint Gildas de Rhuys Ville Saint-Gildas-de-Rhuys lieuville Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Departement Morbihan

Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gildas-de-rhuys/

« La providence, une idée porteuse ou une idée morte ? » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 2019-07-22 was last modified: by « La providence, une idée porteuse ou une idée morte ? » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth 22 juillet 2019 20:30 Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Saint-Gildas-de-Rhuys

Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan