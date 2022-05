Impressions romantiques – Récital sonate violoncelle et piano – CONCERT ANNULE Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

Impressions romantiques – Récital sonate violoncelle et piano – CONCERT ANNULE Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 24 octobre 2020 20:30, Saint-Gildas-de-Rhuys. Samedi 24 octobre 2020, 20h30 Sur place Plein tarif 10€ / Tarif réduit 8€ / Gratuit -12 ans 0297452310 Le pianiste Francis Paraïso et le violoncelliste Florimond Dal Zotto se réunissent à nouveau à l’occasion de cette soirée dédiée à la musique romantique Le pianiste Francis Paraïso et le violoncelliste Florimond Dal Zotto se réunissent à nouveau à l’occasion de cette soirée dédiée à la musique romantique, et plus particulièrement à l’exploration de terrains peu connus, avec les compositeurs Léon Boëllmann, Simone Ple Caussade, et Jean Hure .

Tous trois compositeurs français de la fin du XIXème et le courant du XXème siècle, leurs œuvres vous envoûteront par leurs couleurs chantantes et sublimes, mettant en valeur aussi bien l’aspect grandiose du piano que la sonorité suave du violoncelle.

Les deux musiciens interprèteront également les Fantasiestücke de Schumann, où le violoncelle prend des allures de chanteur lyriques.

