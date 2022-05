Eurovélo 6, de la Loire à la Mer Noire en famille – Film documentaire de Catherine et Olivier Bourguet Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

Eurovélo 6, de la Loire à la Mer Noire en famille – Film documentaire de Catherine et Olivier Bourguet Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 24 novembre 2019 16:00, Saint-Gildas-de-Rhuys. Dimanche 24 novembre 2019, 16h00 Sur place 8€ / 6€ / 4€ 0297452310 5200 km via 10 pays, le long des fleuves, au cœur d’une nature extravagante, dans les méandres d’une histoire richissime, parmi des peuples si proches et si peu connus. Un rêve vécu en famille De mai à octobre, la famille Bourguet est partie durant 5 mois traverser l’Europe à vélo le long de l’Eurovélo route N°6, aussi surnommée l’EuroVélo, Route des Fleuves. 5200 km via 10 pays, de l’Atlantique à la mer Noire, en suivant la Loire, le Rhin et le Danube, au cœur d’une nature extravagante, dans les méandres d’une histoire richissime, parmi des peuples si proches et si peu connus. Un rêve… vécu en famille avec leurs deux petites filles, Marine et Luna, 8 et 6 ans respectivement qui ont tout pédalé ! En compagnie de Catherine, Marine, Luna et Olivier, le bonheur est vraiment un voyage, pas une destination. Après un reportage sur l’Éthiopie, Olivier Bourguet passe par l’île de Chypre, puis traite un autre pays coup de cœur : la Roumanie… Olivier accompagne aujourd’hui des voyages dans ce pays et en Éthiopie. Pour son dernier projet, Olivier a emmené sa famille traverser l’Europe à vélo durant 5 mois. Un formidable moment de partage, une belle aventure. Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan dimanche 24 novembre 2019 – 16h00 à 18h30

