Dialogue de l’âme avec son Créateur Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 3 août 2020 20:45, Saint-Gildas-de-Rhuys.

Lundi 3 août 2020, 20h45 Sur place 20€ à 10€ abbayerhuyscom@gmail.com, 0297452310

Psaumes et cantiques bibliques accompagnés d’oeuvres de Jean Sébastien Bach avec Brigitte Fossey, comédienne et Fabrice Coccitto, pianiste

Concert-lecture avec Brigitte Fossey, comédienne et Fabrice Coccitto, pianiste

Ce spectacle nous présente un choix de textes de l’ancien et du nouveau Testament (psaumes et cantiques), choisis pour leur lyrisme et illustrant les multiples visages de la relation entre l’homme et Dieu, en alternance avec les plus belles pages de Jean-Sébastien Bach jouées au piano, comme un écho musical magnifiant ce dialogue de l’âme humaine avec son créateur.

Ainsi, c’est toute la puissance littéraire des textes bibliques qui fusionne avec le langage musical, pour nous conduire dans une aventure intérieure, celle où notre cœur découvre combien l’amour de son créateur est fort et vivifiant.

Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan

lundi 3 août 2020 – 20h45 à 22h30