Costa Rica – Nicaragua, paradis vert – Film documentaire de Lilian Vezin – PROJECTION ANNULÉE Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 8 mars 2020 16:00, Saint-Gildas-de-Rhuys.

Dimanche 8 mars 2020, 16h00 Sur place 8€ / 6€ / 4€ 0297452310

Les 2 pays se combinent parfaitement, sourires et amabilité Paysages stupéfiants, emprunts d’une richesse culturelle indéniable. Villes éblouissantes à l’architecture typique et aux nombreux monuments

Le Costa Rica et le Nicaragua sont blottis entre la mer des Caraïbes d’un côté et l’océan Pacifique de l’autre. Les deux pays se combinent parfaitement, partout sourires et amabilité de la population locale.

Le Costa Rica pionnier de l’éco-tourisme, possède 30 parcs nationaux et réserves écologiques, 11 volcans en activité et de nombreuses rivières et cascades ! La faune et la flore y sont incroyables, dans une jungle qui camoufle des paresseux, des singes, et des milliers d’oiseaux multicolores. Au Nord le Nicaragua signifie “l’eau de Nicarao”, avec pas moins de 900 kilomètres de littoral et de nombreux lacs et lagunes, l’eau est en effet partout ! Ici les paysages sont stupéfiants, emprunts d’une richesse culturelle indéniable. Les villes coloniales sont éblouissantes, avec leurs architectures typiques et leurs nombreux monuments. Dans ces paradis préservés aux richesses inouïes, le dépaysement est assuré. Un voyage en Amérique centrale fascine à bien des égards et fait le bonheur des explorateurs en quête d’exotisme.

Lilian Vezin, Photographe, réalisateur, écrivain et grand voyageur, Lilian Vezin est passionné de nature et d’exploration. Après plusieurs milliers de kilomètres à pied et à vélo autour du monde, il se passionne pour l’Asie et l’Amérique centrale qu’il parcourt inlassablement depuis une dizaine d’années. Il parcourt les recoins les plus inaccessibles du monde par le biais de grandes expéditions et se passionne par la découverte de territoires inexplorés (source du Mekong au Tibet, Plateau du Pamir au Tadjikistan , plateaux d’Éthiopie, forêts équatoriale d’Amérique centrale…). Il s’est fait connaître depuis avec des films et récits de voyage publiés et présentés dans de nombreux festivals et magazines.

Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan

dimanche 8 mars 2020 – 16h00 à 18h30