Concert “Radiance” récital pour piano – CONCERT ANNULÉ Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 20 avril 2020 20:30, Saint-Gildas-de-Rhuys. Lundi 20 avril 2020, 20h30 Sur place 10€ 0297452310 Maëlle et Éric Dannenmüller vous invitent à venir partager leur passion du piano. Maëlle et Eric Dannenmüller vous invitent à venir partager leur passion du piano autour de compositions inspirées des grands maîtres du passé (Mozart, Bach, Beethoven, Chopin, Rachmaninov, Prokovief, Ravel) aussi bien que de jazzmen plus récents (Keith Jarret, Bill Evans..). Un partage de musique ressourçant tels les premiers rayons printaniers qui nous porteront vers l’été. Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan lundi 20 avril 2020 – 20h30 à 22h30

