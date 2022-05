Concert piano voix « Notes et mots d’amour » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Gildas-de-Rhuys

Concert piano voix « Notes et mots d’amour » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 12 août 2019 20:30, Saint-Gildas-de-Rhuys. Lundi 12 août 2019, 20h30 Sur place Tarifs 20€ et 15€ Marie-Christine Barrault et Sophia Vaillant rendent hommage aux femmes artistes Écoutons la voix des femmes qui se sont exprimées au cours des siècles, sur leurs sentiments amoureux. Écoutons les compositions trop souvent oubliées et faisons-les dialoguer pour notre plus grand plaisir ! Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan lundi 12 août 2019 – 20h30 à 23h30

Détails Heure : 20:30 - 23:30 Catégories d’évènement: Morbihan, Saint-Gildas-de-Rhuys Autres Lieu Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Adresse 1 place Monseigneur Ropert - 56730 Saint Gildas de Rhuys Ville Saint-Gildas-de-Rhuys lieuville Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Departement Morbihan

Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gildas-de-rhuys/

Concert piano voix « Notes et mots d’amour » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 2019-08-12 was last modified: by Concert piano voix « Notes et mots d’amour » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth 12 août 2019 20:30 Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Saint-Gildas-de-Rhuys

Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan