Concert Gospel // Basic Colors // 6 juillet Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 6 juillet 2020 20:30, Saint-Gildas-de-Rhuys.

Lundi 6 juillet 2020, 20h30 Sur place 10€ // 8€ (12 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) gratuit -12 ans 06 84 88 33 63, basic.colors.trio@gmail.com

Les Basic Colors vous invitent au voyage à travers les grands standards du répertoire Gospel. Rendez-vous le lundi 6 juillet à 20h30 à l’abbaye de Rhuys.

Après plusieurs mois sans concert, les Basic Colors remontent enfin sur scène !

Marine, Aurore, Marie et Manon vous proposent un voyage à travers l’histoire du gospel : des « work songs » à la soul en passant par les « negro spirituals » et les grands classiques du gospel, elles vous feront découvrir ou redécouvrir ce répertoire riche et vaste, plein d’émotion, d’énergie et de joie. Pour ce concert les Basic Colors seront accompagnées par le pianiste Quentin Rousseau pour un moment encore plus grandiose et haut en couleur !

Des mesures sanitaires seront prises pour la sécurité de tous : jauge limitée à 130 personnes, port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique à disposition.

Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan

lundi 6 juillet 2020 – 20h30 à 22h30