Concert de Solène Péréda, pianiste “Mesdames BACH, LISZT, CHOPIN, DEBUSSY, PROKOFIEV – Vous avez dit…compositrices? » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Gildas-de-Rhuys

Concert de Solène Péréda, pianiste “Mesdames BACH, LISZT, CHOPIN, DEBUSSY, PROKOFIEV – Vous avez dit…compositrices? » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 24 août 2020 20:45, Saint-Gildas-de-Rhuys. Lundi 24 août 2020, 20h45 Sur place Tarifs : 10€ / gratuit -16 ans 0297452310 Solène interprètera Chopin, Beethoven, Liszt, Debussy mais sous le point de vue des femmes compositrices. Dotée de nombreux prix internationaux, en 2020, la pianiste Solène Pe re da participe à de nombreux projets d’enregistrements avec Julie Depardieu et Anouk Grinberg faisant notamment la part belle aux pages écrites par les compositrices.

Lors de ce concert, Solène Pe re da interprète Chopin, Beethoven, Liszt, Debussy mais sous le point de vue des femmes compositrices.

Convaincue que la musique classique se vit au-delà̀ des notes, elle propose une présentation des œuvres avant chaque interprétation. Un moment de partage et de découverte sur les femmes compositrices, leurs œuvres et leur place dans la musique classique. Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan lundi 24 août 2020 – 20h45 à 22h30

Détails Heure : 20:45 - 22:30 Catégories d’évènement: Morbihan, Saint-Gildas-de-Rhuys Autres Lieu Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Adresse 1 place Monseigneur Ropert - 56730 Saint Gildas de Rhuys Ville Saint-Gildas-de-Rhuys lieuville Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Departement Morbihan

Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gildas-de-rhuys/

Concert de Solène Péréda, pianiste “Mesdames BACH, LISZT, CHOPIN, DEBUSSY, PROKOFIEV – Vous avez dit…compositrices? » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 2020-08-24 was last modified: by Concert de Solène Péréda, pianiste “Mesdames BACH, LISZT, CHOPIN, DEBUSSY, PROKOFIEV – Vous avez dit…compositrices? » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth 24 août 2020 20:45 Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Saint-Gildas-de-Rhuys

Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan