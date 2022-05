Concert de fin d’année : Voyage lyrique de la chanson Napolitaine… à Offenbach Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Gildas-de-Rhuys

Concert de fin d’année : Voyage lyrique de la chanson Napolitaine… à Offenbach Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 29 décembre 2019 16:00, Saint-Gildas-de-Rhuys. Dimanche 29 décembre 2019, 16h00 Sur place 15€ / 10€ 0297452310 Une balade à travers les époques avec Tosti, Bernstein, Gershwin, De Falla, Poulenc mais aussi Offenbach ! Voyage lyrique entre la chanson napolitaine, et l’opérette, en touchant la comédie musicale et des mélodies populaires. Une balade à travers les époques avec Tosti, Bernstein, Gershwin, De Falla, Poulenc mais aussi Offenbach ! Le tout interprété par deux musiciens classiques mais éclectiques. Au piano la virtuose et ravissante Stéphanie Humeau, qui joue Chopin, Debussy ou Bernstein avec autant d’aise. Elle accompagnera la voix ensoleillée du ténor franco-colombien Juan Carlos Echeverry, connu pour son charme musical et scénique. Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan dimanche 29 décembre 2019 – 16h00 à 18h00

Détails Heure : 16:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Morbihan, Saint-Gildas-de-Rhuys Autres Lieu Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Adresse 1 place Monseigneur Ropert - 56730 Saint Gildas de Rhuys Ville Saint-Gildas-de-Rhuys lieuville Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Departement Morbihan

Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gildas-de-rhuys/

Concert de fin d’année : Voyage lyrique de la chanson Napolitaine… à Offenbach Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 2019-12-29 was last modified: by Concert de fin d’année : Voyage lyrique de la chanson Napolitaine… à Offenbach Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth 29 décembre 2019 16:00 Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Saint-Gildas-de-Rhuys

Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan