« Cahiers d’improvisation » Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 29 septembre 2019 16:00, Saint-Gildas-de-Rhuys. Dimanche 29 septembre 2019, 16h00 Sur place Tarifs : 10€ / 8€ / gratuit -12 ans Concert de Nicolas Jounis, pianiste, compositeur, chef d’orchestre Nicolas Jounis en tournée à l’occasion de la sortie internationale de son album « Cahiers d’improvisation » vous donne rendez-vous ce dimanche après-midi. Son album, un recueil de musiques pour piano la plupart d’inspirations celtiques avec des pièces comme « Lomond » ou « Scottish song ». Chaque pièce est dans un style « symphonique, lyrique, breton, celtique ». Une rencontre inoubliable, un rendez-vous incontournable. Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan dimanche 29 septembre 2019 – 16h00 à 19h00

