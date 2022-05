Birmanie, la magie du Myanamar – Film documentaire de Nadine et Jean-Claude Forestier – PROJECTION ANNULÉE Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Gildas-de-Rhuys

Birmanie, la magie du Myanamar – Film documentaire de Nadine et Jean-Claude Forestier – PROJECTION ANNULÉE Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 29 mars 2020 16:00, Saint-Gildas-de-Rhuys. Dimanche 29 mars 2020, 16h00 Sur place 8€ / 6€ / 4€ 0297452310 De nos premiers voyages nous avions le souvenir d’une contrée mystérieuse, rêvant de liberté, dont l’accueil nous avait laissés dans une prenante nostalgie… De nos premiers voyages nous avions le souvenir d’une contrée mystérieuse, rêvant de liberté, dont l’accueil nous avait laissés dans une prenante nostalgie. Devenu le Myanmar, le pays s’est lentement ouvert au monde extérieur, sans que rien encore n’ait entamé son sourire, ni terni sa magie ! Quelle Birmanie évoquer aujourd’hui ? Celle d’un pays enfin libéré dont le sourire pourrait être celui de l’espoir ? Celle d’un peuple emporté dans des fêtes religieuses continuelles, sous le regard d’une caste bouddhiste prospère ? Élégance du site de Bagan, ville royale de Mandalay, rives du lac Inle et de ses villages lacustres, singulière région de Hpa-An, cité secrète du rubis Mogok, sublime pagode Shwedagon de Yangon, ancienne capitale et toujours poumon économique du pays… Comme s’il y avait plusieurs « Birmanie » ! Nadine et Jean-Claude Forestier ont ramené leurs premières images de Birmanie en 1983. Ce n’était pas leur premier voyage, mais jamais jusqu’alors un pays ne les avait autant marqués ! Avec les régions arctiques où ils se rendent régulièrement, c’est leur destination privilégiée. Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan dimanche 29 mars 2020 – 16h00 à 18h30

