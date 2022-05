Australie, les pistes du rêve – Film documentaire de Jean Charbonneau Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

Australie, les pistes du rêve – Film documentaire de Jean Charbonneau Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 19 janvier 2020 16:00, Saint-Gildas-de-Rhuys. Dimanche 19 janvier 2020, 16h00 Sur place 8€ / 6€ / 4€ 0297452310 L’Australie est un pays immense et contrasté que sillonnent les aventuriers sur les pistes du rêve, à la recherche de mille paradis cachés. Dépaysement assuré. D’Est en Ouest, de Brisbane à Broome, du Queensland aux confins du Kimberley. Entre Cap York et Cap Leveque, l’aventure tropicale des forêts humides et des savanes torrides, des sites préhistoriques aux grandes stations d’élevage, des marécages moites à la Grande Barrière de corail. La découverte de richesses naturelles grandioses, d’animaux typiques et d’Australiens hors du commun. Rendez-vous sublimes au rodéo ou parmi des Aborigènes parés pour un corroboree de danses traditionnelles L’Australie est un pays immense et contrasté que sillonnent les aventuriers sur les pistes du rêve, à la recherche de mille paradis cachés. Jean Charbonneau parle couramment indonésien et chinois. Après un film sur les volcans d’Indonésie (couronné du Grand Prix Géo-Magazine), suivi de 3 films sur la Chine, il réalise des spectacles audio-visuels originaux : “Portraits de Chine” orchestré par 45 projecteurs pour Cathédrale d’images aux Baux de Provence, puis “Australia” un spectacle de 33 vidéoprojecteurs. Depuis plus de 15 ans, l’Australie est le terrain de jeu favori de Jean Charbonneau. Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan dimanche 19 janvier 2020 – 16h00 à 18h30

