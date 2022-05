Aubrac, des lumières et des hommes – Film documentaire d’Hervé Josso Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

Aubrac, des lumières et des hommes – Film documentaire d’Hervé Josso Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 3 novembre 2019 16:00, Saint-Gildas-de-Rhuys. Dimanche 3 novembre 2019, 16h00 Sur place 8€ / 6€ / 4€ 0297452310 Mon aventure commence à Conques pour rejoindre les chemins d’Aubrac. Le climat et l’isolement, à l’écart des grandes voies de circulation, ont permis à ces contrées de préserver leur authenticité. Mon aventure commence à Conques, dans le nord Aveyron, puis traverse les beaux villages classés de la haute vallée du Lot pour aller cycloter sur les routes et les chemins d’Aubrac. Le climat et l’isolement, à l’écart des grandes voies de circulation, ont permis à ces contrées de préserver leur authenticité. Pour bien connaître le plateau de l’Aubrac, il faut aller à la rencontre des gens, les écouter. Les anciens aiment à raconter leur vie, souvent rude, leur passion pour la terre, les bêtes, les “belles Aubracs” qu’ils conduisent en estive à la fin mai. Les marcheurs vers St Jacques de Compostelle n’oublieront jamais la traversée de ces espaces infinis qui semblent arrêter le temps. Paysages uniques, rencontres et traditions sur une terre d’exception ! L’Auteur : Hervé Josso s’est très tôt passionné pour la randonnée et la photographie, deux activités qui l’ont maintes fois emmené sur de nombreux GR du pays : Tour du Luberon, des lacs d’Auvergne, du Mont Aigoual et bien d’autres lieux. Il se lance dans le documentaire en 1998 avec «Larzac», une immersion dans le milieu néo-rural. Au hasard de ses chemins, il découvre un jour le Plateau de l’Aubrac : coup de cœur ! Tombé sous le charme de cette nature envoûtante, il y retourne chaque printemps. Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan dimanche 3 novembre 2019 – 16h00 à 17h00

