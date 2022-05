“Au piano avec Beethoven” un portrait musical proposé par Paul Hubert des Mesnards, pianiste Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

“Au piano avec Beethoven” un portrait musical proposé par Paul Hubert des Mesnards, pianiste Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 27 juillet 2020 20:45, Saint-Gildas-de-Rhuys. Lundi 27 juillet 2020, 20h45 Sur place Entrée payante : tarif plein 10€ / tarif réduit 8€ 0297452310 A travers des extraits judicieusement choisis, ce portrait illustre le cheminement de la vie de Beethoven A travers des extraits judicieusement choisis, ce portrait musical illustre le cheminement de sa vie et l’évolution de son style, avec un parti-pris : Beethoven n’était pas le misanthrope muré dans son silence, en révolte contre les hommes et la société qu’on a souvent décrit, mais un artiste profondément humain, et, malgré son caractère farouche, aimant l’humour et la vie. Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan lundi 27 juillet 2020 – 20h45 à 22h30

