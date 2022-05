“A PIACERE” Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Gildas-de-Rhuys

“A PIACERE” Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth, 29 juillet 2019 20:30, Saint-Gildas-de-Rhuys. Lundi 29 juillet 2019, 20h30 Sur place Tarifs : 10 euros / réduit 8 euros / gratuit moins de 12 ans La saison dernière, Éric Dannenmüller, pianiste compositeur, s’est livré avec humour et tendresse sur sa « vie de pianiste ». Cette année, il revient partager ses secrets de composition et d’improvisation pour un voyage entre musique écrite, non écrite et musique de l’éphémère. Ponctuant son récital d’anecdotes, Il interprètera ses dernières compositions et partira de Bach, Couperin, Rachmaninov et de chansons de nos enfances pour aller là où son inspiration le mènera. Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 1 place Monseigneur Ropert – 56730 Saint Gildas de Rhuys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan lundi 29 juillet 2019 – 20h30 à 23h30

Détails Heure : 20:30 - 23:30 Catégories d’évènement: Morbihan, Saint-Gildas-de-Rhuys Autres Lieu Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Adresse 1 place Monseigneur Ropert - 56730 Saint Gildas de Rhuys Ville Saint-Gildas-de-Rhuys lieuville Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Departement Morbihan

Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gildas-de-rhuys/

“A PIACERE” Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth 2019-07-29 was last modified: by “A PIACERE” Abbaye de Rhuys – Espace Louise Elisabeth Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth 29 juillet 2019 20:30 Abbaye de Rhuys - Espace Louise Elisabeth Saint-Gildas-de-Rhuys Saint-Gildas-de-Rhuys

Saint-Gildas-de-Rhuys Morbihan