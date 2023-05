Exposition éphémère à Vers Près de l’église Notre Dame de Velles, 18 mai 2023, Saint Géry-Vers.

L’artiste Nicole Carretier vous attend dans son jardin afin de vous faire découvrir ses œuvres. Cette ancienne peintre en décors vous dévoilera peintures, sculptures et céramiques..

2023-05-18 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-21 12:30:00. EUR.

Près de l’église Notre Dame de Velles

Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie



The artist Nicole Carretier awaits you in her garden to show you her work. This former painter in decorations will reveal you paintings, sculptures and ceramics.

La artista Nicole Carretier le espera en su jardín para mostrarle su obra. Esta antigua pintora decorativa le mostrará sus cuadros, esculturas y cerámicas.

Die Künstlerin Nicole Carretier erwartet Sie in ihrem Garten, um Ihnen ihre Werke zu zeigen. Die ehemalige Dekorationsmalerin wird Ihnen Gemälde, Skulpturen und Keramiken zeigen.

