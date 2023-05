Spectacle « les oiseaux de Compostelle » Place communale de Vers Catégories d’évènement: Lot

Saint Géry-Vers

Spectacle « les oiseaux de Compostelle » Place communale de Vers, 17 mai 2023, Saint Géry-Vers. Spectacle suivi de la dédicace du livre Gratitude, carnet d’un acteur-pèlerin..

2023-05-17 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-17 . EUR.

Place communale de Vers Vers

Saint Géry-Vers 46330 Lot Occitanie



Performance followed by the dedication of the book Gratitude, carnet d?un acteur-pèlerin. Actuación seguida de la firma del libro Gratitude, carnet d?un acteur-pèlerin. Aufführung mit anschließender Signierstunde des Buches Gratitude, carnet d’un acteur-pèlerin (Dankbarkeit, Tagebuch eines Schauspielers-Pilgers). Mise à jour le 2023-05-11 par OT Cahors – Vallée du Lot

